Випуск новин за 16:00: Обшуки в будинку Бірюкова. Реєстрація кандидатів в нардепи

У випуску новин за 26 червня станом на 16:00 – слідчі Державного бюро розслідувань навідалися з обшуками до волонтера та радника п'ятого президента Порошенка – Юрія Бірюкова. Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати. На місця у парламенті претендують майже 6 тисяч людей та 24 партії.

Також у випуску: Згідно зі свіжими рейтингами, прохідний бар'єр до Верховної Ради долають п'ять політичних сил. Проросійські бойовики вдарили по мирному населенню Авдіївки, внаслідок обстрілу пошкоджено чотири будинки. ПАРЄ розгляне скаргу України та Грузії й остаточно вирішить, чи братиме участь у роботі цього органу російська делегація. Військовополонений моряк Віктор Безпальченко та його наречена побралися у стінах СІЗО "Лефортово".

Джерело: 24 канал