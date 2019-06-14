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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
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      Випуск новин за 16:00: Обстріл мирних жителів у Мар'їнці. Заяви щодо скасування "Роттердам+"

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 червня станом на 16:00 – вночі терористи обстріляли мирних жителів міста Мар'їнка. Постраждала родина: двоє літніх людей та маленька дівчинка. Команда президента хоче скасувати схему "Роттердам+". Про це заявив представник Володимира Зеленського у Кабміні Андрій Герус. За його словами, Адміністрація вже готує відповідний законопроект і незабаром його подадуть до Ради.

      Також у випуску:

      У Бердичеві чоловік вчинив самоспалення просто під час засідання міської ради.

      Україна вшановує п'яту річницю загибелі 40 військових та 9 членів екіпажу літака ІЛ-76. Бойовики збили його у небі над луганським аеропортом.

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      Теги: Мар'їнка Війна на Донбасі Випуск новин Війна
      Джерело: 24 канал
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