Випуск новин за 16:00: Обстріл мирних жителів у Мар'їнці. Заяви щодо скасування "Роттердам+"

У випуску новин за 14 червня станом на 16:00 – вночі терористи обстріляли мирних жителів міста Мар'їнка. Постраждала родина: двоє літніх людей та маленька дівчинка. Команда президента хоче скасувати схему "Роттердам+". Про це заявив представник Володимира Зеленського у Кабміні Андрій Герус. За його словами, Адміністрація вже готує відповідний законопроект і незабаром його подадуть до Ради.

Також у випуску: У Бердичеві чоловік вчинив самоспалення просто під час засідання міської ради. Україна вшановує п'яту річницю загибелі 40 військових та 9 членів екіпажу літака ІЛ-76. Бойовики збили його у небі над луганським аеропортом.

Джерело: 24 канал