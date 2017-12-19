Випуск новин за 16:00: Обстріл Новолуганського. У Криму судять активістів
Випуск новин 17:02, сьогодні 63 Читать новость на русском
У випуску новин за 19 грудня станом на 16:00 – у Новолуганському, яке напередодні обстріляли терористи, розгорнули гуманітарний штаб. Уряд обіцяє виділити гроші на ремонт зруйнованих будинків. У Криму тривають суди над кримськотатарськими активістами: окупаційна влада вже винесла 65 рішень, жодного виправдального.
Також у випуску:
Масові пожежі у приватних господарствах України.
Селище Новолуганське оговтується після обстрілу "Градами".
Подарунки від Миколая для дітей з АТО.
Україна потерпає від негоди.
Джерело: 24 Канал
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