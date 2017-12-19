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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Випуск новин за 16:00: Обстріл Новолуганського. У Криму судять активістів

Випуск новин 17:02, сьогодні 63 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 грудня станом на 16:00 – у Новолуганському, яке напередодні обстріляли терористи, розгорнули гуманітарний штаб. Уряд обіцяє виділити гроші на ремонт зруйнованих будинків. У Криму тривають суди над кримськотатарськими активістами: окупаційна влада вже винесла 65 рішень, жодного виправдального.

Також у випуску:

Масові пожежі у приватних господарствах України.

Селище Новолуганське оговтується після обстрілу "Градами".

Подарунки від Миколая для дітей з АТО.

Україна потерпає від негоди.

Теги: АТО Війна на Донбасі Новолуганське Випуск новин Судді Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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