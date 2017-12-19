Випуск новин за 16:00: Обстріл Новолуганського. У Криму судять активістів

У випуску новин за 19 грудня станом на 16:00 – у Новолуганському, яке напередодні обстріляли терористи, розгорнули гуманітарний штаб. Уряд обіцяє виділити гроші на ремонт зруйнованих будинків. У Криму тривають суди над кримськотатарськими активістами: окупаційна влада вже винесла 65 рішень, жодного виправдального.

Також у випуску: Масові пожежі у приватних господарствах України. Селище Новолуганське оговтується після обстрілу "Градами". Подарунки від Миколая для дітей з АТО. Україна потерпає від негоди.

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