Випуск новин за 16:00: Обстріли на Донбасі. Похолодання в Україні

У випуску новин за 27 червня станом на 16:00 – бойовики продовжують демонструвати неабияку активність на фронті. Загалом зафіксували 39 обстрілів минулої доби, а вже цієї – 10. Після тижневої спеки довгоочікувані похолодання та дощі синоптики прогнозують майже по всій території України, окрім Сходу та Півдня.

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У Києві потужна злива наробила чимало лиха. Вітер пообривав гілля з дерев, зніс покриття з гаражів на Виноградарі та вирвав дерева з корінням.

У Дніпрі рятують життя двох поранених військових.