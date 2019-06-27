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      Випуск новин за 16:00: Обстріли на Донбасі. Похолодання в Україні

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 червня станом на 16:00 – бойовики продовжують демонструвати неабияку активність на фронті. Загалом зафіксували 39 обстрілів минулої доби, а вже цієї – 10. Після тижневої спеки довгоочікувані похолодання та дощі синоптики прогнозують майже по всій території України, окрім Сходу та Півдня.

      Також у випуску:

      Невідомі напали на екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна у його рідному місті в ніч на 27 червня, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень.

      У Києві потужна злива наробила чимало лиха. Вітер пообривав гілля з дерев, зніс покриття з гаражів на Виноградарі та вирвав дерева з корінням.

      У Дніпрі рятують життя двох поранених військових.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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