Випуск новин за 16:00: Отруєння на Миколаївщині. Негода в Україні
У випуску новин за 2 липня станом на 16:00 – на Миколаївщині у дитячому таборі "Салют", де відпочивали діти учасників АТО, багатодітних родин та діти-сироти, сталося масове отруєння. На Україну насувається негода, синоптики прогнозують дощі, грози і буревії по всій території.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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