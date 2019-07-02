Випуск новин за 16:00: Отруєння на Миколаївщині. Негода в Україні

У випуску новин за 2 липня станом на 16:00 – на Миколаївщині у дитячому таборі "Салют", де відпочивали діти учасників АТО, багатодітних родин та діти-сироти, сталося масове отруєння. На Україну насувається негода, синоптики прогнозують дощі, грози і буревії по всій території.

Також у випуску: ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати поплічника Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія, який був першим номером у виборчому списку політсили "Партія Шарія". Володимир Зеленський вже прибув до Канади з офіційним візитом. Стрічка "Гуцулка Ксеня" отримала гран-прі Японського кінофестивалю в Атамі. На Донбасі під ворожий вогонь потрапили медики-волонтери. Двоє людей зазнали кульових поранень під час снайперського обстрілу.

Джерело: 24 канал