17:45
2 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, 1 липня
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, 1 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 16:00: Отруєння на Миколаївщині. Негода в Україні

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 липня станом на 16:00 – на Миколаївщині у дитячому таборі "Салют", де відпочивали діти учасників АТО, багатодітних родин та діти-сироти, сталося масове отруєння. На Україну насувається негода, синоптики прогнозують дощі, грози і буревії по всій території.

      Також у випуску:

      ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати поплічника Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія, який був першим номером у виборчому списку політсили "Партія Шарія".

      Володимир Зеленський вже прибув до Канади з офіційним візитом.

      Стрічка "Гуцулка Ксеня" отримала гран-прі Японського кінофестивалю в Атамі.

      На Донбасі під ворожий вогонь потрапили медики-волонтери. Двоє людей зазнали кульових поранень під час снайперського обстрілу.

      blog_ava
      Правець: симптоми та причини важкої хвороби
      сьогодні
      22118
      Теги: Випуск новин Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы
      сьогодні , 17:30 Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы
      Павло Казарін 162
      Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал
      сьогодні , 17:15 Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал
      Дмитро Гнап 393
      Росії потрібні гарантії присутності в Україні, а не російська мова на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Росії потрібні гарантії присутності в Україні, а не російська мова на Донбасі
      Блог Соцмережі 187
      "Ти відкрила рот, тепер будеш відповідати": головне про скандал з чемпіонкою Ганною Соловей
      сьогодні , 16:30 "Ти відкрила рот, тепер будеш відповідати": головне про скандал з чемпіонкою Ганною Соловей
      1499
      Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
      сьогодні , 16:00 Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
      Наталія Печерська 239
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук