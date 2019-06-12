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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
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      Випуск новин за 16:00: Отруєння на весіллі. Відкликання кандидатів у депутати

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 червня станом на 16:00 – у Львові майже півсотні людей отруїлись на весіллі. До лікарні потрапили половина гостей, фотограф і самі наречені. Деякі висуванці у народні депутати передумали та відкликали свої кандидатури. Це зробив Дмитро Співак, який донедавна хотів балотуватися від партії "Слуга народу". Все через те, що він робив неоднозначні політичні заяви.

      Також у випуску:

      На Закарпатті, у Тячівському районі, лісовоз зірвався в річку, п'ятеро людей загинули.

      Кількість жертв пожежі у психіатричній лікарні в Одесі збільшилася до семи. Напередодні померла ще одна людина.

      Президент Володимир Зеленський включив екс-міністра економіки Айвараса Абромавичуса до наглядової ради "Укроборонпрому".

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Слуга народу Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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