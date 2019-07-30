Випуск новин за 16:00: Отруєння Навального. Прийом протоколів у ЦВК

У випуску новин за 30 липня станом на 16:00 – російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти – таку версію висуває він та його особистий лікар. У соцмережах з'явилися фото політика з опухлим обличчям. ЦВК завершила прийом протоколів із мокрими печатками. Опрацювавши їх, вона нарешті зможе оприлюднити офіційні результати дострокових парламентських виборів.

Також у випуску: В Сибіру не вщухають лісові пожежі, полум'я охопило понад три мільйони гектарів. На "мосту Кличка" тріснули скляні перила. Богдан заявив, що Зеленський вирішив провести Ходу на День Незалежності.

Джерело: 24 канал