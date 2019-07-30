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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Випуск новин за 16:00: Отруєння Навального. Прийом протоколів у ЦВК

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 липня станом на 16:00 – російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти – таку версію висуває він та його особистий лікар. У соцмережах з'явилися фото політика з опухлим обличчям. ЦВК завершила прийом протоколів із мокрими печатками. Опрацювавши їх, вона нарешті зможе оприлюднити офіційні результати дострокових парламентських виборів.

      Також у випуску:

      В Сибіру не вщухають лісові пожежі, полум'я охопило понад три мільйони гектарів.

      На "мосту Кличка" тріснули скляні перила.

      Богдан заявив, що Зеленський вирішив провести Ходу на День Незалежності.

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      Теги: Випуск новин Олексій Навальний ЦВК Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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