Випуск новин за 16:00: Підсумки роботи Ради. Новий голова митниці

У випуску новин за 5 липня станом на 16:00 – спікер парламенту Андрій Парубій влаштував прощальну прес-конференцію. Адже наступний тиждень – останній робочий у каденції чинної Верховної Ради. А митниця отримала нового очільника. Ним став заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов.

Також у випуску: На фронті знову втрати. Біля Мар'їнки через ворожі атаки окупантів загинув один український захисник, ще шестеро отримали поранення. ГПУ просить суд заарештувати майно Ющенка у справі про Межигір'я, бо впевнена, якби не його допомога, Янукович не зміг би заволодіти резиденцією.

Джерело: 24 канал