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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 16:00: Підсумки роботи Ради. Новий голова митниці

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 липня станом на 16:00 – спікер парламенту Андрій Парубій влаштував прощальну прес-конференцію. Адже наступний тиждень – останній робочий у каденції чинної Верховної Ради. А митниця отримала нового очільника. Ним став заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов.

      Також у випуску:

      На фронті знову втрати. Біля Мар'їнки через ворожі атаки окупантів загинув один український захисник, ще шестеро отримали поранення.

      ГПУ просить суд заарештувати майно Ющенка у справі про Межигір'я, бо впевнена, якби не його допомога, Янукович не зміг би заволодіти резиденцією.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Випуск новин Державна митна служба
      Джерело: 24 канал
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