Випуск новин за 16:00: Підсумки роботи Ради. Новий голова митниці
У випуску новин за 5 липня станом на 16:00 – спікер парламенту Андрій Парубій влаштував прощальну прес-конференцію. Адже наступний тиждень – останній робочий у каденції чинної Верховної Ради. А митниця отримала нового очільника. Ним став заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов.
Також у випуску:
На фронті знову втрати. Біля Мар'їнки через ворожі атаки окупантів загинув один український захисник, ще шестеро отримали поранення.
ГПУ просить суд заарештувати майно Ющенка у справі про Межигір'я, бо впевнена, якби не його допомога, Янукович не зміг би заволодіти резиденцією.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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