Випуск новин за 16:00: Порошенко прийшов до ДБР. Повернення Єфремова

У випуску новин за 24 липня станом на 16:00 – допит Порошенку призначено на 25 липня, однак він прийшов на день раніше. І в ДБР, і у "Європейської солідарності" прокоментували ситуацію по-різному. Скандальновідомий політик Олександр Єфремов у середу, 24 липня, вийшов зі слідчого ізолятора у місті Старобільськ Луганської області.

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На полігоні під Житомиром майбутні офіцери-десантники відточували свою майстерність. Завдання у бійців непрості: на них чекають 400 метрів перепон через колючий дріт, палаючі шини та димову завісу.

На окрузі №105, де балотувався брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила контроль.

На полігоні під Житомиром майбутні офіцери-десантники відточували свою майстерність. Завдання у бійців непрості: на них чекають 400 метрів перепон через колючий дріт, палаючі шини та димову завісу.