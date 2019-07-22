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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 16:00: Порушення при рахуванні голосів. Перші кроки Ради

      Випуск новин 85 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 липня станом на 16:00 – у штабі партії "Голос" повідомили про порушення на 118 виборчому окрузі, де кандидатка від "Голосу" Галина Васильченко конкурувала із Богданом Дубневичем. Свою роботу Верховна Рада почне не традиційно в вересні, а в кінці серпня. На День Незалежності планується складання присяги. Тож спершу, що мають зробити нардепи, вирішити технічні питання.

      Також у випуску:

      На Житомирщину вилетів гелікоптер із спецпідрозділом ТОР. Таким чином правоохоронці будуть забезпечувати правопорядок під час підрахунку голосів на одномандатному виборчому окрузі №64.

      У Запоріжжі власник підприємства "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв програв весільному фотографу Сергієві Штепі.

      Поки ЦВК рахує протоколи, поліція відзвітувала про пророблену роботу під час виборів. Учора під час голосування по всій країні зафіксували майже півсотні кримінальних проваджень.

      blog_ava
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників проходить в Раду
      сьогодні
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      Теги: Порушення на виборах Парламентські вибори 2019 Випуск новин Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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