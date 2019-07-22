Випуск новин за 16:00: Порушення при рахуванні голосів. Перші кроки Ради

У випуску новин за 22 липня станом на 16:00 – у штабі партії "Голос" повідомили про порушення на 118 виборчому окрузі, де кандидатка від "Голосу" Галина Васильченко конкурувала із Богданом Дубневичем. Свою роботу Верховна Рада почне не традиційно в вересні, а в кінці серпня. На День Незалежності планується складання присяги. Тож спершу, що мають зробити нардепи, вирішити технічні питання.

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Джерело: 24 канал