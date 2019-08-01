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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 16:00: Пожежа на сміттєзвалищі у Полтаві. Нова служба в Україні

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 серпня станом на 16:00 – на Полтавщині рятувальники майже добу гасять пожежу на сміттєзвалищі, що в селі Макухівка. Полум'я охопило майже два гектари полігону. В Україні з'явиться служба фінансових розслідувань. Її планують створити на заміну податкової поліції. Новостворений орган має займатися економічними злочинами.

      Також у випуску:

      У Дніпрі нетверезий водій легковика в'їхав у маршрутку. Одинадцятеро пасажирів мікроавтобуса постраждало. Окрім цього, травми отримали і сам водій автівки та його пасажир.

      У Львові поліцейський врятував чоловіка від самогубства. Він стояв на карнизі другого поверху й обіцяв стрибнути.

      Росії продовжують горіти мільйони лісових гектарів. Свою допомогу у гасінні пожежі російському президенту запропонував глава Білого дому Дональд Трамп, але той відмовився.

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      Теги: Випуск новин Новини Полтави Пожежа Державна податкова служба
      Джерело: 24 канал
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