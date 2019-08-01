Випуск новин за 16:00: Пожежа на сміттєзвалищі у Полтаві. Нова служба в Україні

У випуску новин за 1 серпня станом на 16:00 – на Полтавщині рятувальники майже добу гасять пожежу на сміттєзвалищі, що в селі Макухівка. Полум'я охопило майже два гектари полігону. В Україні з'явиться служба фінансових розслідувань. Її планують створити на заміну податкової поліції. Новостворений орган має займатися економічними злочинами.

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У Дніпрі нетверезий водій легковика в'їхав у маршрутку. Одинадцятеро пасажирів мікроавтобуса постраждало. Окрім цього, травми отримали і сам водій автівки та його пасажир.

У Львові поліцейський врятував чоловіка від самогубства. Він стояв на карнизі другого поверху й обіцяв стрибнути.

Росії продовжують горіти мільйони лісових гектарів. Свою допомогу у гасінні пожежі російському президенту запропонував глава Білого дому Дональд Трамп, але той відмовився.