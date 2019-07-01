17:20
1 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 16:00: Пожежа в Ірпіні. Зеленський просить покарати Клімкіна

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 липня станом на 16:00 – на околицях Ірпеня, що на Київщині, зранку спалахнула автозаправка з газом та дизельним пальним. Андрій Богдан передав уряду листа, в якому Володимир Зеленський просить у прем'єра Володимира Гройсмана покарати міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

      Також у випуску:

      Профільний комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ.

      На Чернігівщині у ДТП загинула відома волонтерка Марина Шеремет.

      В Офісі Президента можуть провести референдум про статус регіональної для російської мови на території Донецької та Луганської області.

      У Європі вже восьмеро людей загинули внаслідок аномально високих температурних показників.

      blog_ava
      У Кремлі розповіли, коли Путін може зустрітися з Зеленським
      сьогодні
      8862
      Теги: Випуск новин Пожежа Павло Клімкін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Пригоди бравого депутата Швейка, або Що партії планують робити з війною та куди тримають курс?
      сьогодні , 17:00 Пригоди бравого депутата Швейка, або Що партії планують робити з війною та куди тримають курс?
      Центр UA 71
      Фільми липня: чим здивує кінематограф на екваторі літа
      сьогодні , 16:00 Фільми липня: чим здивує кінематограф на екваторі літа
      Уляна Корицька 234
      Акт відновлення Української Держави і сучасність країни: що спільного
      сьогодні , 15:15 Акт відновлення Української Держави і сучасність країни: що спільного
      Дмитро Снєгирьов 236
      Загибель волонтерки Марини Шеремет: що про неї відомо та якою вона була
      сьогодні , 15:04 Загибель волонтерки Марини Шеремет: що про неї відомо та якою вона була
      Євгенія Мазур 4532
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      30 червня , 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      18379
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук