Випуск новин за 16:00: Пожежа в Ірпіні. Зеленський просить покарати Клімкіна
У випуску новин за 1 липня станом на 16:00 – на околицях Ірпеня, що на Київщині, зранку спалахнула автозаправка з газом та дизельним пальним. Андрій Богдан передав уряду листа, в якому Володимир Зеленський просить у прем'єра Володимира Гройсмана покарати міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
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Джерело: 24 канал
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