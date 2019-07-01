Випуск новин за 16:00: Пожежа в Ірпіні. Зеленський просить покарати Клімкіна

У випуску новин за 1 липня станом на 16:00 – на околицях Ірпеня, що на Київщині, зранку спалахнула автозаправка з газом та дизельним пальним. Андрій Богдан передав уряду листа, в якому Володимир Зеленський просить у прем'єра Володимира Гройсмана покарати міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Також у випуску: Профільний комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. На Чернігівщині у ДТП загинула відома волонтерка Марина Шеремет. В Офісі Президента можуть провести референдум про статус регіональної для російської мови на території Донецької та Луганської області. У Європі вже восьмеро людей загинули внаслідок аномально високих температурних показників.

Джерело: 24 канал