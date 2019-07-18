Випуск новин за 16:00: Резолюція щодо українських полонених. Нові рейтинги партій
У випуску новин за 18 липня станом на 16:00 – депутати Європарламенту нового скликання ухвалили резолюцію, що підтверджує невизнання анексії Криму та містить заклик до Росії звільнити всіх незаконно затриманих громадян України. Група рейтинг опублікувала результати нового соціологічного опитування – "Слуга народу" лідирує.
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У Мінську домовились підготуватись до обміну заручників у форматі 69 на 208 та забезпечити повну тишу на лінії фронту з опівночі 21 липня.
Доба на фронті минула без втрат, проте обстріли не припинялися. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.
На Одещині у смертельні ДТП загинули водій та троє пасажирів. Відомо, що серед жертв – дитина.
На Закарпатті газета "Карпаталія", яку видає союз угорців, зобразила на обкладинці регіон у кольорах угорського прапора.