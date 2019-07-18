17:02
18 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чеченські співи від Кадирова. Росіяни напали на Леді Гагу
      Вєсті Кремля
      23:50, 17 липня
      Вєсті. UA: Ляшко зацікавився яйцями. Яких СМС боїться партія "Голос"
      Вєсті.UA
      21:30, 17 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, 17 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Випуск новин за 16:00: Резолюція щодо українських полонених. Нові рейтинги партій

      3 Читать новость на русском
      Випуск новин з Лесею Вакулюк
      Випуск новин з Лесею Вакулюк / 24 канал

      У випуску новин за 18 липня станом на 16:00 – депутати Європарламенту нового скликання ухвалили резолюцію, що підтверджує невизнання анексії Криму та містить заклик до Росії звільнити всіх незаконно затриманих громадян України. Група рейтинг опублікувала результати нового соціологічного опитування – "Слуга народу" лідирує.

      Також у випуску:

      У Мінську домовились підготуватись до обміну заручників у форматі 69 на 208 та забезпечити повну тишу на лінії фронту з опівночі 21 липня.

      Доба на фронті минула без втрат, проте обстріли не припинялися. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.

      На Одещині у смертельні ДТП загинули водій та троє пасажирів. Відомо, що серед жертв – дитина.

      На Закарпатті газета "Карпаталія", яку видає союз угорців, зобразила на обкладинці регіон у кольорах угорського прапора.

      blog_ava
      Результати яких партій можуть здивувати й де найактивніші виборці: розповідає соціолог Бекешкіна
      сьогодні
      7612
      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Nota bene: культура, туризм і молодь в програмах партій
      сьогодні , 17:00 Nota bene: культура, туризм і молодь в програмах партій
      Центр UA 1
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:14 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      60713
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 14:00 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      434
      Відмінники і прогульники у Верховній Раді
      сьогодні , 16:45 Відмінники і прогульники у Верховній Раді
      Яніна Ткачук 1068
      ЄС скасувала санкції проти Януковича: що далі
      сьогодні , 16:30 ЄС скасувала санкції проти Януковича: що далі
      Віталій Шабунін 281
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук