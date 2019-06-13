Випуск новин за 16:00: Розпуск Ради. Масовий протест у центрі Гонконгу
У випуску новин за 13 червня станом на 16:00 – рішення щодо законності розпуску Верховної Ради ухвалять не раніше 20 червня. У Гонконзі правоохоронці таки розігнали масовий протест проти введення поправки до законопроекту про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя.
Також у випуску:
Державне бюро розслідувань відкрило провадження проти екс-голови Конституційного суду Станіслава Шевчука.
У дружини очільника СБУ Івана Баканова є російське громадянство.
Рінат Ахметов програв у суді Ігорю Коломойському 1,3 мільярда гривень.
Джерело: 24 канал
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