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      Випуск новин за 16:00: Розпуск Ради. Масовий протест у центрі Гонконгу

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 червня станом на 16:00 – рішення щодо законності розпуску Верховної Ради ухвалять не раніше 20 червня. У Гонконзі правоохоронці таки розігнали масовий протест проти введення поправки до законопроекту про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя.

      Також у випуску:

      Державне бюро розслідувань відкрило провадження проти екс-голови Конституційного суду Станіслава Шевчука.

      У дружини очільника СБУ Івана Баканова є російське громадянство.

      Рінат Ахметов програв у суді Ігорю Коломойському 1,3 мільярда гривень.

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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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