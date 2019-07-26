Випуск новин за 16:00: Скасування рейсів в Барселоні. Санкції проти "Північного потоку-2"

У випуску новин за 26 липня станом на 16:00 – аеропорт столиці Каталонії можуть частково закрити через масштабний страйк. Працівники однієї із авіакомпаній зберуться на протест та вимагатимуть покращити умови праці. У США сенат голосуватиме за впровадження санкцій проти російського газогону "Північний потік-2".

Також у випуску: НАБУ і ГПУ розслідують втручання Окружного суду Києва у рішення органів державної влади. У ЦВК опрацювали 100% електронних протоколів. Віталій Кличко підтвердив, що його викликають на допит у Державне бюро розслідувань, проте, як свідка.

Джерело: 24 канал