Випуск новин за 16:00: Скасування рейсів в Барселоні. Санкції проти "Північного потоку-2"
У випуску новин за 26 липня станом на 16:00 – аеропорт столиці Каталонії можуть частково закрити через масштабний страйк. Працівники однієї із авіакомпаній зберуться на протест та вимагатимуть покращити умови праці. У США сенат голосуватиме за впровадження санкцій проти російського газогону "Північний потік-2".
Також у випуску:
НАБУ і ГПУ розслідують втручання Окружного суду Києва у рішення органів державної влади.
У ЦВК опрацювали 100% електронних протоколів.
Віталій Кличко підтвердив, що його викликають на допит у Державне бюро розслідувань, проте, як свідка.
Джерело: 24 канал
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