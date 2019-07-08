18:12
8 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 16:00: Справа держзрадника Єфремова. Лайка на адресу Птуіна

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 липня станом на 16:00 – держзрадника Єфремова судитимуть у Києві. Верховний суд дозволив перенести розгляд справи екс-голови фракції "Партії регіонів" до Київського апеляційного суду. Ведучий грузинського телеканалу "Руставі 2" з лайкою звернувся до російського президента Володимира Путіна. Так Георгій Габунія розпочав свою авторську програму "Постскріптум".

      Також у випуску:

      Поки у парламенті готуються до останнього робочого тижня, Верховний суд вирішив, що пережеребкування партій таки не потрібне.

      Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження через скандальний телеміст. Генпрокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook, що у відомстві вже зареєстрували провадження про замах на скоєння державної зради.

      У Києві стартував 21 саміт Україна – ЄС. На зустріч з Володимиром Зеленським з Брюсселя прилетіли глава Ради ЄС Дональд Туск і очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

      blog_ava
      У Раді зареєстрували законопроект про довічне ув'язнення для посадовців за корупцію
      сьогодні
      5545
      Теги: Випуск новин Олександр Єфремов Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Легалізація медичного канабісу: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 18:01 Легалізація медичного канабісу: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 75
      Очищення чи піархід: кого виключили зі списку партії Зеленського і що це означає
      сьогодні , 17:00 Очищення чи піархід: кого виключили зі списку партії Зеленського і що це означає
      Наталя Ромашова 536
      Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      27 червня , 17:00 Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      429
      На які зміни у законодавстві готові піти партії заради правосуддя
      сьогодні , 16:00 На які зміни у законодавстві готові піти партії заради правосуддя
      Андрій Андрушків 206
      Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      ОПИТУВАННЯ
      сьогодні , 15:19 Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      1341
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук