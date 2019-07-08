Випуск новин за 16:00: Справа держзрадника Єфремова. Лайка на адресу Птуіна

У випуску новин за 8 липня станом на 16:00 – держзрадника Єфремова судитимуть у Києві. Верховний суд дозволив перенести розгляд справи екс-голови фракції "Партії регіонів" до Київського апеляційного суду. Ведучий грузинського телеканалу "Руставі 2" з лайкою звернувся до російського президента Володимира Путіна. Так Георгій Габунія розпочав свою авторську програму "Постскріптум".

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Поки у парламенті готуються до останнього робочого тижня, Верховний суд вирішив, що пережеребкування партій таки не потрібне.

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження через скандальний телеміст. Генпрокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook, що у відомстві вже зареєстрували провадження про замах на скоєння державної зради.

У Києві стартував 21 саміт Україна – ЄС. На зустріч з Володимиром Зеленським з Брюсселя прилетіли глава Ради ЄС Дональд Туск і очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.