Випуск новин за 16:00: Суд над Насіровим. Нові обстріли в зоні АТО

У випуску новин за 19 січня станом на 16:00 – у Шевченківському суді Роману Насірову зачитують обвинувальний акт у справі про розкрадання державних коштів. Минулої доби в зоні бойових дій на Луганщині терористи з мінометів гатили по позиціях українського війська біля Щастя та селища Луганське.

Також у випуску: В Україні стрімко дорожчає валюта, а слідом за нею і пальне. Сотні населених пунктів без світла та перекриті дороги. Україна оговтується від негоди. Головою Нацбанку може стати Яків Смолій. Його кандидатуру запропонував Президент Петро Порошенко.