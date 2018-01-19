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НОВИНИ ОДЕСИ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

Випуск новин за 16:00: Суд над Насіровим. Нові обстріли в зоні АТО

Випуск новин 17:40, сьогодні 70 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 січня станом на 16:00 – у Шевченківському суді Роману Насірову зачитують обвинувальний акт у справі про розкрадання державних коштів. Минулої доби в зоні бойових дій на Луганщині терористи з мінометів гатили по позиціях українського війська біля Щастя та селища Луганське.

Також у випуску:

В Україні стрімко дорожчає валюта, а слідом за нею і пальне.

Сотні населених пунктів без світла та перекриті дороги. Україна оговтується від негоди.

Головою Нацбанку може стати Яків Смолій. Його кандидатуру запропонував Президент Петро Порошенко.

Теги: Яків Смолій АТО Війна на Донбасі Випуск новин Роман Насіров Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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