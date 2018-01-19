Випуск новин за 16:00: Суд над Насіровим. Нові обстріли в зоні АТО
Випуск новин 17:40, сьогодні 70 Читать новость на русском
У випуску новин за 19 січня станом на 16:00 – у Шевченківському суді Роману Насірову зачитують обвинувальний акт у справі про розкрадання державних коштів. Минулої доби в зоні бойових дій на Луганщині терористи з мінометів гатили по позиціях українського війська біля Щастя та селища Луганське.
Також у випуску:
В Україні стрімко дорожчає валюта, а слідом за нею і пальне.
Сотні населених пунктів без світла та перекриті дороги. Україна оговтується від негоди.
Головою Нацбанку може стати Яків Смолій. Його кандидатуру запропонував Президент Петро Порошенко.
Джерело: 24 Канал
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