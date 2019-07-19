Випуск новин за 16:00: Суд над Трухановим. Повернення родичів полонених моряків

У випуску новин за 19 липня станом на 16:00 – в Одесі ніяк не можуть розпочати розгляд справи, підозрюваним у якій є мер Геннадій Труханов. Суддя Приморського райсуду Одеси В'ячеслав Бондар раптово пішов у відпустку. З Москви до України повернулися родичі українських полонених моряків. До російської столиці їздили на засідання суду, який продовжив арешт нашим хлопцям до жовтня.

Також у випуску: В Офісі Президента готові звільнити арештованого за підозрою у держзраді журналіста Кирила Вишинського в обмін на українського режисера Олега Сенцова Сьогодні останній день агітації для кандидатів в депутати перед позачерговими парламентськими виборами. На Донбасі загинув один військовий Збройних сил України, ще двоє – поранені через обстріли з боку проросійських бойовиків. Зараз у столиці відбувається чергове засідання у справі журналіста-пропагандиста Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді.

Джерело: 24 канал