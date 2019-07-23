Випуск новин за 16:00: Вбивство проукраїнської активістки в РФ. Новий прем'єр Британії

У випуску новин за 23 липня станом на 16:00 – в Санкт-Петербурзі жорстоко вбили активістку Єлєну Грігорьєву, яка наполегливо виходила на одиночні пікети на захист незаконно утримуваних у російських в'язницях українців. Борис Джонсон займе прем'єрське крісло у Великій Британії, за нього віддали 66 відсотків голосів.

Також у випуску: У ЦВК підрахували понад 96% електронних протоколів. У центрі Києва горів багатоповерховий будинок, загинула літня жінка. Київський апеляційний суд дозволив стягнути з Росії 1,3 мільярда доларів за захоплене майно в Криму.

Джерело: 24 канал