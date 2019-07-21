Випуск новин за 16:00: Виборчі дільниці за кордоном. Голосування кандидатів

У випуску новин за 21 липня станом на 16:00 – понад 100 виборчих дільниць для майже трьохсот тисяч виборців. Саме така кількість українців сьогодні голосує за кордоном. Дорога у партійних лідерів та кандидатів у народні депутати до виборчих дільниць була різною, але всі до виборчих дільниць таки потрапили.

Також у випуску: У пологових будинках також облаштували виборчі дільниці. До закриття дільниць залишається чотири години, а у ЦВК тим часом збирають інформацію про активність українців на цих виборах.

Джерело: 24 канал