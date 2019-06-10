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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
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      Випуск новин за 16:00: Забруднення річки Рось. Боротьба за життя військових

      Випуск новин 54 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 червня станом на 16:00 – в ДСНС повідомили, що виявлені в річці Рось хімікати є безпечними для навколишнього середовища. Жодної небезпеки для здоров'я жителів її околиць немає. У Дніпрі медики борються за життя двох військових, поранених під Новолуганськом. Їх доправили з Донбасу ще 7 червня. Втім, лікарі досі не можуть стабілізувати їх стан.

      Також у випуску: 

      Попередньо до Верховної Ради проходять чотири партії, ще три мають усі шанси подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

      Які партії вже представили своїх кандидатів на позачергові парламентські вибори.

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      Теги: Новини України Випуск новин Війна на Донбасі Екологічна катастрофа на Росі
      Джерело: 24 канал
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