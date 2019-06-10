Випуск новин за 16:00: Забруднення річки Рось. Боротьба за життя військових

У випуску новин за 10 червня станом на 16:00 – в ДСНС повідомили, що виявлені в річці Рось хімікати є безпечними для навколишнього середовища. Жодної небезпеки для здоров'я жителів її околиць немає. У Дніпрі медики борються за життя двох військових, поранених під Новолуганськом. Їх доправили з Донбасу ще 7 червня. Втім, лікарі досі не можуть стабілізувати їх стан.

Також у випуску: Попередньо до Верховної Ради проходять чотири партії, ще три мають усі шанси подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Які партії вже представили своїх кандидатів на позачергові парламентські вибори. Україна застерегла Молдову від силового протистояння – через політичну кризу в країні. Активісти під будівлею ГПУ вимагали видати ще дві підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк.

Джерело: 24 канал