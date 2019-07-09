17:01
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 липня
      Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета
      Вєсті.UA
      20:21, 8 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 16:00: Загострення на Донбасі. ДТП із військовим авто

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 липня станом на 16:00 – за інформацією нашої розвідки, росіяни накопичують значні сили в Станиці Луганській – бронетехніку, артилерію, танки, живу силу, а також можуть сформувати ударну групу. Вночі на Київщині іномарка врізалась в автомобіль з військовими. Внаслідок ДТП загинули двоє бійців ЗСУ.

      Також у випуску:

      Нацрада пояснила, що ні за пропаганду держави-агресора, ні через розпалювання ворожнечі, ані за фейкові новини позбавити NewsOne ліцензії законодавство України не дозволяє.

      Проросійські бойовики обстрілюють цивільні об'єкти на окупованій території.

      Держдума Росії підтримала запровадження санкцій проти Грузії.

      blog_ava
      Зеленський назвав термін, коли очікує завершення війни на Донбасі
      сьогодні
      12966
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Пенсії, зарплати, виплати: що обіцяють партії перед виборами
      сьогодні , 17:00 Пенсії, зарплати, виплати: що обіцяють партії перед виборами
      Центр UA 2
      Хто йде до Ради: імена кандидатів, які відкрито підтримують Росію
      сьогодні , 16:30 Хто йде до Ради: імена кандидатів, які відкрито підтримують Росію
      Дмитро Гнап 416
      Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      1 липня , 16:00 Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      668
      День народження Януковича: найепічніші ляпи президента-втікача
      сьогодні , 16:00 День народження Януковича: найепічніші ляпи президента-втікача
      Наталя Сколоздра 6743
      Хто такий Георгій Габунія: біографія журналіста, який у прямому ефірі обматюкав Путіна
      сьогодні , 15:48 Хто такий Георгій Габунія: біографія журналіста, який у прямому ефірі обматюкав Путіна
      518
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук