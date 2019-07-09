Випуск новин за 16:00: Загострення на Донбасі. ДТП із військовим авто
У випуску новин за 9 липня станом на 16:00 – за інформацією нашої розвідки, росіяни накопичують значні сили в Станиці Луганській – бронетехніку, артилерію, танки, живу силу, а також можуть сформувати ударну групу. Вночі на Київщині іномарка врізалась в автомобіль з військовими. Внаслідок ДТП загинули двоє бійців ЗСУ.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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