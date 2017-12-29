Випуск новин за 16:00: Затримали бойовика-ката. Друга хвиля судової реформи

У випуску новин за 29 грудня станом на 16:00 – СБУ затримала бойовика, який катував українських полонених. Президент Петро Порошенко дав старт другій хвилі судової реформи.

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Невідомі атакували церкву у Каїрі, загинуло щонайменше 10 людей.

У Генпрокуратурі заявили, що експертиза підтвердила, що Міхеїл Саакашвілі таки говорив по телефону з одіозним олігархом Сергієм Курченком.

Директора аеропорту затримали на хабарі у Миколаєві.

У Москві автобус протаранив зупинку: двоє людей загинули, ще одна – у важкому стані.