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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 16:00: Затримання члена партії Путіна. Заміна В'ятровичу

      Випуск новин 20

      У випуску новин за 4 грудня станом на 16:00 – на адмінмежі з Кримом СБУ затримала окупаційного політика та члена партії Путіна – Ігоря Кучерявого. До України він їхав по закордонний паспорт, адже той має більші переваги, ніж російський. Уряд знайшов заміну В’ятровичу. Кабінет міністрів призначив Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам’яті.

      Також у випуску:

      У виправній колонії "Опера", яка розташована в італійському Мілані, український омбудсмен Людмила Денісова зустрілася з Віталієм Марківим – добровольцем Національної гвардії.

      Німеччина висилає з країни двох працівників посольства Російської Федерації.

      Верховна Рада надала добровольцям статус учасників бойових дій.

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      Теги: Володимир Путін Володимир В'ятрович Випуск новин
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