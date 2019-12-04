Випуск новин за 16:00: Затримання члена партії Путіна. Заміна В'ятровичу

У випуску новин за 4 грудня станом на 16:00 – на адмінмежі з Кримом СБУ затримала окупаційного політика та члена партії Путіна – Ігоря Кучерявого. До України він їхав по закордонний паспорт, адже той має більші переваги, ніж російський. Уряд знайшов заміну В’ятровичу. Кабінет міністрів призначив Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам’яті.

Також у випуску: У виправній колонії "Опера", яка розташована в італійському Мілані, український омбудсмен Людмила Денісова зустрілася з Віталієм Марківим – добровольцем Національної гвардії. Німеччина висилає з країни двох працівників посольства Російської Федерації. Верховна Рада надала добровольцям статус учасників бойових дій.