Випуск новин за 17:00: Арешт псевдоміністра Криму. Пожежа в Trump Tower
Випуск новин 17:57, 8 січня 99 Читать новость на русском
У випуску новин за 8 січня станом на 17:00 – суд заарештував псевдоміністра окупованого Криму. Чиновника підозрюють у державній зраді. У Нью-Йорку загорівся останній 58-й поверх Trump Tower, постраждало двоє людей.
Також у випуску:
У Львові відбувся традиційний парад звіздарів.
Двоє чоловіків цієї ночі обікрали церкву у Житомирі, однак скористатися краденим злодіям завадили правоохоронці.
У розслідуванні вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської правоохоронці досі не мають жодного свідка.
Джерело: 24 Канал
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