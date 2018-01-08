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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: Арешт псевдоміністра Криму. Пожежа в Trump Tower

Випуск новин 17:57, 8 січня 99 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 січня станом на 17:00 – суд заарештував псевдоміністра окупованого Криму. Чиновника підозрюють у державній зраді. У Нью-Йорку загорівся останній 58-й поверх Trump Tower, постраждало двоє людей.

Також у випуску:

У Львові відбувся традиційний парад звіздарів.

Двоє чоловіків цієї ночі обікрали церкву у Житомирі, однак скористатися краденим злодіям завадили правоохоронці.

У розслідуванні вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської правоохоронці досі не мають жодного свідка.

Теги: Випуск новин Новини Криму Пожежа Анексія Криму США Нью-Йорк
Джерело: 24 Канал
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