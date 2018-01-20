Випуск новин за 17:00: Автономний статус Криму. Держустанови США припинили роботу

У випуску новин за 20 січня станом на 17:00 – у Криму святкують, в Україні бойкотують. 27 років тому в результаті референдуму півострів отримав статус територіальної автономії. Держустанови США на місяць припинили роботу.

Також у випуску: Посольство України в Афінах закидали "коктейлями Молотова". В одеського стрілка знайшли майстерню зброї. Річниця створення Автономної Республіки Крим. В Україні розпогодилося, проте наслідки негоди ще й досі ліквідовують. Так, 400 населених пунктів і досі без електрики.