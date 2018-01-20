Випуск новин за 17:00: Автономний статус Криму. Держустанови США припинили роботу
Випуск новин 17:51, сьогодні 96 Читать новость на русском
У випуску новин за 20 січня станом на 17:00 – у Криму святкують, в Україні бойкотують. 27 років тому в результаті референдуму півострів отримав статус територіальної автономії. Держустанови США на місяць припинили роботу.
Також у випуску:
Посольство України в Афінах закидали "коктейлями Молотова".
В одеського стрілка знайшли майстерню зброї.
Річниця створення Автономної Республіки Крим.
В Україні розпогодилося, проте наслідки негоди ще й досі ліквідовують. Так, 400 населених пунктів і досі без електрики.
Джерело: 24 Канал
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