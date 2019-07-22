Випуск новин за 17:00: Історія партії "Слуга народу". Спецназ на окрузі Пашинського
У випуску новин за 22 липня станом на 17:00 – партія "Слуга народу" розгорнула бурхливу діяльність лише кілька місяців тому. Свою назву отримала на честь відомого однойменного серіалу, у якому головну роль зіграв Зеленський. Вертоліт із спецпризначенцями висадився в Коростені на Житомирщині, де балотується Сергій Пашинський. У поліції заявили, що це зробили для забезпечення правопорядку.
Також у випуску:
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