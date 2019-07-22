Випуск новин за 17:00: Історія партії "Слуга народу". Спецназ на окрузі Пашинського

У випуску новин за 22 липня станом на 17:00 – партія "Слуга народу" розгорнула бурхливу діяльність лише кілька місяців тому. Свою назву отримала на честь відомого однойменного серіалу, у якому головну роль зіграв Зеленський. Вертоліт із спецпризначенцями висадився в Коростені на Житомирщині, де балотується Сергій Пашинський. У поліції заявили, що це зробили для забезпечення правопорядку.

Також у випуску: "Голос" заявив про ймовірні порушення на Львівщині – там одіозний політик Богдан Дубневич випереджає свою конкурентку Галину Васильченко на 3%. Втім, за результатами екзит-полів мало бути навпаки. Результати парламентських виборів: ЦВК порахувала 75,22% бюлетенів. У Запоріжжі власник підприємства "Мотор Січі" Богуслаєв програв на виборах весільному фотографу Сергієві Штепі.

Джерело: 24 канал