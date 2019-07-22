23:48
22 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, сьогодні
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 17:00: Історія партії "Слуга народу". Спецназ на окрузі Пашинського

      Випуск новин 227 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 липня станом на 17:00 – партія "Слуга народу" розгорнула бурхливу діяльність лише кілька місяців тому. Свою назву отримала на честь відомого однойменного серіалу, у якому головну роль зіграв Зеленський. Вертоліт із спецпризначенцями висадився в Коростені на Житомирщині, де балотується Сергій Пашинський. У поліції заявили, що це зробили для забезпечення правопорядку.

      Також у випуску:

      "Голос" заявив про ймовірні порушення на Львівщині – там одіозний політик Богдан Дубневич випереджає свою конкурентку Галину Васильченко на 3%. Втім, за результатами екзит-полів мало бути навпаки.

      Результати парламентських виборів: ЦВК порахувала 75,22% бюлетенів.

      У Запоріжжі власник підприємства "Мотор Січі" Богуслаєв програв на виборах весільному фотографу Сергієві Штепі.

      blog_ava
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      сьогодні
      43005
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини Житомира Випуск новин Слуга народу Сергій Пашинський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      сьогодні , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 438
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      сьогодні , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2233
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      сьогодні , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2001
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      сьогодні , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      355
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук