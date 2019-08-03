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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 17:00: Музей фігур у Києві. Обстріли на Донбасі

      Випуск новин Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 серпня станом на 17:00 – музей "Становлення української нації" відкрився у Києві. В ньому представлені реалістичні фігури історичних діячів України з різних часів та з різних сфер життя. Минулої доби російські найманці десять разів порушували режим припинення вогню, як результат – один наш боєць поранений.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський приїхав у Трускавець. Спершу він взяв участь в медичній конференції, а потім поїхав у готель, де проходить експрес-навчання партії "Слуга народу".

      У центрі Москви спалахнув вогонь у чотириповерховій будівлі.

      З початку року гривня зміцнила свої позиції відносно американського долара трохи більше 9%. 

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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