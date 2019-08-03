Випуск новин за 17:00: Музей фігур у Києві. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 3 серпня станом на 17:00 – музей "Становлення української нації" відкрився у Києві. В ньому представлені реалістичні фігури історичних діячів України з різних часів та з різних сфер життя. Минулої доби російські найманці десять разів порушували режим припинення вогню, як результат – один наш боєць поранений.

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Володимир Зеленський приїхав у Трускавець. Спершу він взяв участь в медичній конференції, а потім поїхав у готель, де проходить експрес-навчання партії "Слуга народу".

У центрі Москви спалахнув вогонь у чотириповерховій будівлі.

З початку року гривня зміцнила свої позиції відносно американського долара трохи більше 9%.