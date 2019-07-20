Випуск новин за 17:00: Нові підручники з історії. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 20 липня станом на 17:00 – з нового навчального року у школах викладатимуть новітню історію України зі згадуванням подій на Донбасі та в Криму. З початку доби ворог на Донбасі сім разів відкривав вогонь по українських позиціях. В результаті поранено одного українського військового.

Також у випуску: Українці вшановують пам'ять журналіста Павла Шеремета. 20 липня 2016 року автомобіль, в якому він їхав на роботу, підірвали. В Україні триває день тиші перед парламентськими виборами. Будь-яка політична агітація заборонена законом. Російське посольство в Британії опублікувало карту з українським Кримом.

Джерело: 24 канал