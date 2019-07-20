Випуск новин за 17:00: Нові підручники з історії. Обстріли на Донбасі
У випуску новин за 20 липня станом на 17:00 – з нового навчального року у школах викладатимуть новітню історію України зі згадуванням подій на Донбасі та в Криму. З початку доби ворог на Донбасі сім разів відкривав вогонь по українських позиціях. В результаті поранено одного українського військового.
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Джерело: 24 канал
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