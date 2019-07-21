Випуск новин за 17:00: Порушення на дільницях. Українські військові голосують

У випуску новин за 21 липня станом на 17:00 – порушення зафіксували на виборчих дільницях у низці областей. У Дніпрі зіпсували тисячу бюлетенів, на Донеччині не відкрилося 12 дільниць, а подекуди знайшли ручки з чорнилами, що зникають. Бійці рушили на цивільні виборчі дільниці, аби зробити свій вибір сьогодні. Цього разу без спецдільниць, тому голосують разом із цивільним.

Також у випуску: Як голосують кандидати та політики. Понад 100 виборчих дільниць для майже трьохсот тисяч виборців – така кількість українців сьогодні голосує за кордоном.

Джерело: 24 канал