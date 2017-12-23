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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Випуск новин за 17:00: Повернення негоди. У США ухвалили план постачання зброї Україні

Випуск новин 17:43, 23 грудня 139 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 грудня станом на 17:00 – у західних областях України знову очікують снігопади. Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин у горах Закарпаття. США погодилися надати Україні "Джавеліни" – це протитанкові ракетні комплекси для оборони. Адміністрація глави Білого дому вже затвердила план постачання Києву цієї зброї.

Також у випуску:

Відсторонити Генпрокурора Юрія Луценка – з таким проханням депутати Тернопільської облради звернулися до президента.

Сумська вчителька розробила свою методику викладання фізики.

У Червонозаводському районному суді Харкова сьогодні обирають запобіжні заходи для затриманих у Запоріжжі Марка та Владислава Марченків.

Теги: Негода в Україні Зброя США Випуск новин ДСНС
Джерело: 24 Канал
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