Випуск новин за 17:00: Повернення негоди. У США ухвалили план постачання зброї Україні
Випуск новин 17:43, 23 грудня 139 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 грудня станом на 17:00 – у західних областях України знову очікують снігопади. Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин у горах Закарпаття. США погодилися надати Україні "Джавеліни" – це протитанкові ракетні комплекси для оборони. Адміністрація глави Білого дому вже затвердила план постачання Києву цієї зброї.
Також у випуску:
Відсторонити Генпрокурора Юрія Луценка – з таким проханням депутати Тернопільської облради звернулися до президента.
Сумська вчителька розробила свою методику викладання фізики.
У Червонозаводському районному суді Харкова сьогодні обирають запобіжні заходи для затриманих у Запоріжжі Марка та Владислава Марченків.
Джерело: 24 Канал
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