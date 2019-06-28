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      Випуск новин за 17:00: Повернення полонених. Стан здоров'я Меркель

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 червня станом на 17:00 – в аеропорту Мінська проросійські бойовики передали українській стороні 28 червня 4 полонених українців. Їх доставили літаком з Ростова, а зустрічав звільнених українців Віктор Медведчук – кум російського президента. У німецькому уряді прокоментували стан здоров'я канцлерки Ангели Меркель, запевнивши, що вона здорова.

      Також у випуску:

      Прем'єрка Великобританії Тереза Мей звинуватила Росію у безвідповідальності та вимагала звільнення українських моряків.

      Дональд Трамп та Володимрр Путін зустрілися у Японії у рамках саміту G20. Перед початком розмови президенти тепло привітали один одного під час короткого брифінгу.

      blog_ava
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      Теги: Українці в полоні РФ Випуск новин Заручники Віктор Медведчук Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
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