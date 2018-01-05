Випуск новин за 17:00: Повернення "полонених" українців. Спалах гепатиту у Миколаєві

У випуску новин за 5 січня станом на 17:00 – екіпаж, який чотири місяці перебував на арештованому судні в Сирії, уже готується до вильоту в Україну. З підозрою на захворювання у лікарню потрапила 51 людина, з них 9 дітей.

Також у випуску: У Сімферополі знову обшуки у кримських татар. У Грузії заочно засудили Саакашвілі. У Харкові загинув волонтер – він підірвався на гранаті цієї ночі у власній квартирі.