Випуск новин за 17:00: Санкції США проти "Північного потоку-2". Протести у Москві
У випуску новин за 3 серпня станом на 17:00 – новий пакет санкцій проти Кремля готують американці через "Північний потік-2". Будівництво газопроводу в обхід України вже зробило Росію токсичною в очах інвесторів. У Москві люди знову вийшли на вулиці протестувати проти не допуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці.
Також у випуску:
Фото заяви Богдана нібито про відставку злив журналістам заступник офісу президента Кирило Тимошенко.
У львівському аеропорту понад 100 пасажирів не дочекалися свого літака до Італії.
І вже другий тиждень на Півночі Росії горять мільйони гектарів лісу. Дим від пожеж уже дістався США та Канади.
Джерело: 24 канал
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