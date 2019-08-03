Випуск новин за 17:00: Санкції США проти "Північного потоку-2". Протести у Москві

У випуску новин за 3 серпня станом на 17:00 – новий пакет санкцій проти Кремля готують американці через "Північний потік-2". Будівництво газопроводу в обхід України вже зробило Росію токсичною в очах інвесторів. У Москві люди знову вийшли на вулиці протестувати проти не допуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці.

Також у випуску: Фото заяви Богдана нібито про відставку злив журналістам заступник офісу президента Кирило Тимошенко. У львівському аеропорту понад 100 пасажирів не дочекалися свого літака до Італії. І вже другий тиждень на Півночі Росії горять мільйони гектарів лісу. Дим від пожеж уже дістався США та Канади.

Джерело: 24 канал