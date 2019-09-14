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      Випуск новин за 17:00: Ситуація на Донбасі. Зеленський ветував Виборчий кодекс

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 вересня станом на 17:00 – невтішні вісті з фронту – один наш захисник загинув, ще восьмеро поранені. Штаб операції об"єднаних сил зафіксував за добу 11 атак. Найгарячіше було неподалік Мар'їнки. Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт щодо змін до Виборчого кодексу. Його прийняли народні депутати попереднього скликання Верховної Ради України.

      Також у випуску:

      У Києві стартували "Ігри Нескорених", на яких ветерани АТО, які отримали поранення і травми під час війни на Сході країни, змагаються між собою, аби увійти у збірну України.

      Володимир Зеленський представив нового керівника Дніпропетровської обладміністрації. Ним став бізнесмен Олександр Бондаренко.

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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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