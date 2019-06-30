Випуск новин за 17:00: Вибори в ОТГ. Заява Кучми про розведення військ

У випуску новин за 30 червня станом на 17:00 – в Україні вибори, щоправда, поки тільки у деяких Об'єднаних територіальних громадах. Проходять вони у 7 міських, 14 селищних і 45 сільських радах. Представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма наголосив, що, за попередніми даними, війська з російського боку з району Станиці Луганської були відведені. Зараз туди поїхала місія ОБСЄ.

Також у випуску: Після рішення Верховного суду, який зобов'язував ЦВК зареєструвати партію Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил" для участі у дострокових парламентських виборах. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. Бойовики і досі повністю не відвели свої війська біля Станиці Луганської. Про це повідомляють у військово-цивільній адміністрації.

Джерело: 24 канал