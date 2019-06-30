Випуск новин за 17:00: Вибори в ОТГ. Заява Кучми про розведення військ
У випуску новин за 30 червня станом на 17:00 – в Україні вибори, щоправда, поки тільки у деяких Об'єднаних територіальних громадах. Проходять вони у 7 міських, 14 селищних і 45 сільських радах. Представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма наголосив, що, за попередніми даними, війська з російського боку з району Станиці Луганської були відведені. Зараз туди поїхала місія ОБСЄ.
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Бойовики і досі повністю не відвели свої війська біля Станиці Луганської. Про це повідомляють у військово-цивільній адміністрації.