Випуск новин за 17:00: Загроза лавин у Карпатах. Різдво в музеї

У випуску новин за 7 січня станом на 17:00 – туристів попередили про серйозну небезпеку сходження лавин в українських Карпатах, оголошено третій рівень небезпеки. У музеї народного побуту в Пирогові, що під Києвом, колоритно відзначили Різдво.

Також у випуску: У Стокгольмі біля метро стався вибух, є загиблий. Попри те, що у зоні АТО не припиняються обстріли, до українських захисників завітали з колядою волонтери. У Запоріжжі показали, як святкували Різдво козаки. Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим і сподівається, що святкування стануть джерелом оновленої духовної сили.