Випуск новин за 17:00: Запобіжний захід Гладковському. Протести у Барселоні
У випуску новин за 19 жовтня станом на 17:00 – Щойно вищий антикорупційний суд обирав запобіжний захід ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському. Судді провели у нарадчій кімнаті понад три години. Барселона оговтується від п'ятої ночі погромів. І готується до шостого дня масових протестів. Вночі радикали знову трощили кафе і магазини, підпалювали сміттєві баки та кидалися бруківкою.
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