Випуск новин за 17:00: Запобіжний захід Гладковському. Протести у Барселоні

У випуску новин за 19 жовтня станом на 17:00 – Щойно вищий антикорупційний суд обирав запобіжний захід ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському. Судді провели у нарадчій кімнаті понад три години. Барселона оговтується від п'ятої ночі погромів. І готується до шостого дня масових протестів. Вночі радикали знову трощили кафе і магазини, підпалювали сміттєві баки та кидалися бруківкою.

Також у випуску: Вночі у Києві на вулиці Вадима Гетьмана зіткнулись два таксі з пасажирами. Вже з кінця наступного тижня в Україну прийде осінній холод. ДБР оголосило підозру двом правоохоронцям, які запхнули чоловіка у багажник, вивезли за місто та годинами катували. На Львівщині громада села хоче повернути стару радянську назву.