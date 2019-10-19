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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 17:00: Запобіжний захід Гладковському. Протести у Барселоні

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 жовтня станом на 17:00 – Щойно вищий антикорупційний суд обирав запобіжний захід ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському. Судді провели у нарадчій кімнаті понад три години. Барселона оговтується від п'ятої ночі погромів. І готується до шостого дня масових протестів. Вночі радикали знову трощили кафе і магазини, підпалювали сміттєві баки та кидалися бруківкою.

      Також у випуску:

      Вночі у Києві на вулиці Вадима Гетьмана зіткнулись два таксі з пасажирами.

      Вже з кінця наступного тижня в Україну прийде осінній холод.

      ДБР оголосило підозру двом правоохоронцям, які запхнули чоловіка у багажник, вивезли за місто та годинами катували.

      На Львівщині громада села хоче повернути стару радянську назву.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Олег Гладковський Протести у Барселоні
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