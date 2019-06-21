Випуск новин за 18:00: Антиросійські протести в Грузії. Програми партій
У випуску новин за 21 червня станом на 18:00 – антиросійські протести в Грузії переросли в антиурядові. Мітингувальники вимагають позачергових виборів, відставки міністра МВС та очільників Прикордонної служби та Служби безпеки. Чого чекати після виборів від партій, які, за даними опитувань, долають прохідний бар'єр – з'ясовували журналісти 24 каналу.
Також у випуску:
Протести в Грузії: чого вимагає від влади опозиція.
Як нардепи відреагували на рішення Конституційного суду про розпуск парламенту.
Джерело: 24 канал
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