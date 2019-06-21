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      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
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      Випуск новин за 18:00: Антиросійські протести в Грузії. Програми партій

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 червня станом на 18:00 – антиросійські протести в Грузії переросли в антиурядові. Мітингувальники вимагають позачергових виборів, відставки міністра МВС та очільників Прикордонної служби та Служби безпеки. Чого чекати після виборів від партій, які, за даними опитувань, долають прохідний бар'єр – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Також у випуску:

      Протести в Грузії: чого вимагає від влади опозиція.

      Як нардепи відреагували на рішення Конституційного суду про розпуск парламенту.

       

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Антиросійські протести у Грузії Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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