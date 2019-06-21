Випуск новин за 18:00: Антиросійські протести в Грузії. Програми партій

У випуску новин за 21 червня станом на 18:00 – антиросійські протести в Грузії переросли в антиурядові. Мітингувальники вимагають позачергових виборів, відставки міністра МВС та очільників Прикордонної служби та Служби безпеки. Чого чекати після виборів від партій, які, за даними опитувань, долають прохідний бар'єр – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Також у випуску: Протести в Грузії: чого вимагає від влади опозиція. Як нардепи відреагували на рішення Конституційного суду про розпуск парламенту.

Джерело: 24 канал