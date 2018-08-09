Випуск новин за 18:00: Бунт у Лук'янівському СІЗО. Затримання на хабарі
У випуску новин за 9 серпня станом на 18:00 – засуджені бійці батальйону "Торнадо" забарикадувались у своїй камері в Лук'янівському слідчому ізоляторі. В'язні розвели вогнище перед входом і транслювали все, що відбувається у Facebook. Правоохоронці затримали екс-заступника голови правління "Укргазвидобування" Олексія Тамразова на хабарі в 200 тисяч доларів.
Також у випуску:
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В Україні запустили виробництво власних снарядів для артилерії.
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Джерело: 24 канал
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