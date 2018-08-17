Випуск новин за 18:00: ДТП у Києві. Випробування крилатої ракети "Нептун"
У випуску новин за 17 серпня станом на 18:00 – у Києві водій таксі в'їхав у бетонний стовп, в результаті аварії його пасажирка загинула, за попереднім висновком лікаря-нарколога водій перебував під впливом наркотичних засобів. На Одещині випробували крилату ракету "Нептун", яка успішно знищила ціль у морі, виготовили її в конструкторському бюро "Луч", вона повністю українського виробництва.
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Джерело: 24 канал
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