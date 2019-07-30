20:37
30 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін у пошуках дна. Газманов рятує Сибір
      Вєсті Кремля
      21:23, 29 липня
      Вєсті. UA: Ляшко став королем. Чого навчилися в "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:25, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Випуск новин за 18:00: Хода гідності від Офісу Президента. ЦВК дорахувала голоси

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 липня станом на 18:00 – Цьогоріч Україна відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм та без традиційного параду. У Києві 24 серпня пройде Хода гідності, участь в якій візьме президент Володимир Зеленський. ЦВК прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах до Верховної Ради усіх 199 окружних виборчих комісій.

      Також у випуску:

      Партії, які не пройшли в парламент, але набрали 2% голосів отримають фінансування від держави.

      blog_ava
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      сьогодні
      13548
      Теги: Офіс Президента Випуск новин День Незалежності ЦВК
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Від психіатра до пауерліфтера: хто став депутатом Ради 9-го скликання
      сьогодні , 20:35 Від психіатра до пауерліфтера: хто став депутатом Ради 9-го скликання
      Світлана Попова 11
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      сьогодні , 20:24 Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      13548
      Школа депутатів: чого слуг народу навчають у Трускавці
      сьогодні , 20:02 Школа депутатів: чого слуг народу навчають у Трускавці
      Євгенія Мазур 793
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 84 депутатів
      сьогодні , 19:45 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 84 депутатів
      232512
      Топ-6 робочих спеціальностей із зарплатою понад 20 тисяч гривень
      сьогодні , 19:10 Топ-6 робочих спеціальностей із зарплатою понад 20 тисяч гривень
      Яніна Ткачук 1731
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук