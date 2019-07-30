Випуск новин за 18:00: Хода гідності від Офісу Президента. ЦВК дорахувала голоси

У випуску новин за 30 липня станом на 18:00 – Цьогоріч Україна відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм та без традиційного параду. У Києві 24 серпня пройде Хода гідності, участь в якій візьме президент Володимир Зеленський. ЦВК прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах до Верховної Ради усіх 199 окружних виборчих комісій.

Також у випуску: Партії, які не пройшли в парламент, але набрали 2% голосів отримають фінансування від держави.

Джерело: 24 канал