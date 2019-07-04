Випуск новин за 18:00: Переїзд Офісу Зеленського. Рейтинг партій
У випуску новин за 4 липня станом на 18:00 – архітектор і кандидат у депутати за списком "Слуги народу" Іван Юнаков презентував Зеленському проект реконструкції Українського дому в Офіс Президента. На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", "Голос", та ВО "Батьківщина".
Також у випуску:
Конституційний суд вирішує долю законопроекту про люстрацію.
Джерело: 24 канал
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