Випуск новин за 18:00: Помер президент Туркменістану. Підірвалися українські військові
У випуску новин за 21 липня станом на 18:00 – помер туркменський диктатор Гурбангули Бердимухамедов. Цю інформацію оприлюднили кілька опозиційних джерел у Туркменістані. Четверо українських бійців підірвалося на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою ворога. Двоє з них загинуло на місці.
Також у випуску:
Українці за кордоном голосують дуже не охоче.
З восьмої ранку і до двадцятої вечора працюють не лише виборчі дільниці, а й інтерв'юери національного екзитполу.
В Україні зафіксували тисячі порушень на дільницях.
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