Випуск новин за 18:00: Помер президент Туркменістану. Підірвалися українські військові

У випуску новин за 21 липня станом на 18:00 – помер туркменський диктатор Гурбангули Бердимухамедов. Цю інформацію оприлюднили кілька опозиційних джерел у Туркменістані. Четверо українських бійців підірвалося на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою ворога. Двоє з них загинуло на місці.

Також у випуску: Українці за кордоном голосують дуже не охоче. З восьмої ранку і до двадцятої вечора працюють не лише виборчі дільниці, а й інтерв'юери національного екзитполу. В Україні зафіксували тисячі порушень на дільницях.