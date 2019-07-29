Випуск новин за 18:00: Протести в Москві. Вироки кримським татарам

У випуску новин за 29 липня станом на 18:00 – на масштабній акції протесту затримали 1370 протестувальників. Правоохоронці жорстоко затримують демонстрантів: у декого поламані кінцівки, комусь розбили голову. Суд Москві виніс рішення щодо кримських татар, які влаштували мітинг на Красній площі на початку липня. Кожному присудили адміністративне покарання у вигляді штрафу в 20 тисяч рублів.

Також у випуску: Цілий тиждень майбутні депутати від "Слуги народу" сидітимуть за партою зранку до вечора – навчатимуться.

Джерело: 24 канал