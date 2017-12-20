Випуск новин за 18:00: Росіяни готові повернутись на Донбас. Перший кінотеатр у Верховині
Випуск новин 18:56, сьогодні 52 Читать новость на русском
У випуску новин за 20 грудня станом на 18:00 – росіяни готові повернутися до Спільного центру контролю та координації перемир'я на Донбасі. У відомому гуцульському селищі Верховина нарешті з'явився кінотеатр, хоч і тимчасовий.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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