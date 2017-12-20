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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 18:00: Росіяни готові повернутись на Донбас. Перший кінотеатр у Верховині

Випуск новин 18:56, сьогодні 52 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 грудня станом на 18:00 – росіяни готові повернутися до Спільного центру контролю та координації перемир'я на Донбасі. У відомому гуцульському селищі Верховина нарешті з'явився кінотеатр, хоч і тимчасовий.

Також у випуску:

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Голова новоутвореного Державного бюро розслідувань презентував план дій відомства на найближчі 5 років.

У Мінську домовилися про припинення вогню на період свят і зимових канікул. Почнеться воно з опівночі 23 грудня 2017 року за київським часом.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі АТО Новини Росії Новини Закарпаття Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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