Випуск новин за 18:00: Росіяни готові повернутись на Донбас. Перший кінотеатр у Верховині

У випуску новин за 20 грудня станом на 18:00 – росіяни готові повернутися до Спільного центру контролю та координації перемир'я на Донбасі. У відомому гуцульському селищі Верховина нарешті з'явився кінотеатр, хоч і тимчасовий.

Також у випуску: Адвокати президента-втікача Януковича зірвали судове засідання, вони його просто проігнорували. Голова новоутвореного Державного бюро розслідувань презентував план дій відомства на найближчі 5 років. У Мінську домовилися про припинення вогню на період свят і зимових канікул. Почнеться воно з опівночі 23 грудня 2017 року за київським часом.

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