Випуск новин за 18:00: Російське громадянство дружини Баканова. Оновлення парламенту
У випуску новин за 13 червня станом на 18:00 – дружина виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова має російське громадянство. Про це повідомили на офіційному сайті СБУ. Журналісти 24 каналу дослідили, що майбутній парламент, ймовірно, оновиться щонайменше на 60 відсотків.
Також у випуску:
Чи варто підвищувати зарплати чиновникам.
Гість студії – політичний оглядач Роман Романюк.
Джерело: 24 канал
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