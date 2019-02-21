Випуск новин за 18:00: Схема підкупу виборців. Монетизація субсидій
У випуску новин за 21 лютого станом на 18:00 – СБУ викрила так звану "виборчу піраміду" від Росії, яка охоплювала всю територію країни. Керував цією корупційною схемою один із чинних народних депутатів України. У березні українці вперше отримають субсидії "живими" грошима. Пенсіонери ж отримають її разом з пенсією – на картки або готівкою через поштові відділення.
Також у випуску:
У Дніпрі головою окружної виборчої комісії призначили ідеолога "русского мира" Віктора Марченка.
139 громадських організацій отримали право спостерігати за президентськими виборами в Україні.
Джерело: 24 канал
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