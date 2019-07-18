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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Випуск новин за 18:00: Ситуація в партійних штабах. Виборчі прогнози

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 липня станом на 18:00 – журналісти 24 каналу відвідали штаби політичних партій напередодні виборів та з'ясували, як там готуються до найважливішого для них дня. Згідно з останніми рейтингами, до нового парламенту проходять 5-6 партій.

      Також у випуску: 

      Президент Володимир Зеленський вдруге попросив депутатів прийти на засідання Ради.

      blog_ava
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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