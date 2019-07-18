Випуск новин за 18:00: Ситуація в партійних штабах. Виборчі прогнози
У випуску новин за 18 липня станом на 18:00 – журналісти 24 каналу відвідали штаби політичних партій напередодні виборів та з'ясували, як там готуються до найважливішого для них дня. Згідно з останніми рейтингами, до нового парламенту проходять 5-6 партій.
Також у випуску:
Президент Володимир Зеленський вдруге попросив депутатів прийти на засідання Ради.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі