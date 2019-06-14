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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Випуск новин за 18:00: Скандальні мажоритарники. Загострення на фронті

      Випуск новин 3

      У випуску новин за 14 червня станом на 18:00 – напередодні парламентських виборів журналісти 24 каналу детальніше придивилися до кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах. Найбільш гучними скандалами відзначився Ігор Мосійчук, Олександр Дубінський та Ігор Кононенко. Вночі терористи обстріляли мирних жителів міста Мар'їнка. Постраждала родина: двоє літніх людей та маленька дівчинка.

      Також у випуску:

      У мережі з'явилось відео, на якому, за версією авторів, записана голова Васильківської райради та кандидатка у нардепи Наталія Баласинович. Жінка лається та ображає людей за кадром.

      blog_ava
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Випуск новин Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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