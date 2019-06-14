Випуск новин за 18:00: Скандальні мажоритарники. Загострення на фронті

У випуску новин за 14 червня станом на 18:00 – напередодні парламентських виборів журналісти 24 каналу детальніше придивилися до кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах. Найбільш гучними скандалами відзначився Ігор Мосійчук, Олександр Дубінський та Ігор Кононенко. Вночі терористи обстріляли мирних жителів міста Мар'їнка. Постраждала родина: двоє літніх людей та маленька дівчинка.

Також у випуску: У мережі з'явилось відео, на якому, за версією авторів, записана голова Васильківської райради та кандидатка у нардепи Наталія Баласинович. Жінка лається та ображає людей за кадром.

Джерело: 24 канал